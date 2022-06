Charlene di Monaco positiva al Covid. Le condizioni dopo i problemi di salute

05 giugno 2022 a

Dopo essere apparsa in formissima in occasione della gara di Formula1 andata in scena a Montecarlo negli scorsi giorni, ora Charlene di Monaco è stata costretta a dare forfait all’evento sportivo “Riviera Water Bike Challenge” organizzata proprio dalla sua fondazione. Come riferisce il Corriere della Sera è stato subito svelato il motivo dell’assenza, senza che venisse dato adito a speculazioni e rumors, che si sono rincorsi negli scorsi mesi a causa della lunga assenza dall’Europa e la prolungata permanenza in Sudafrica.

La moglie di Alberto è infatti positiva al Covid. Come ha spiegato un portavoce di palazzo la principessa avrebbe anche dei manifestato i sintomi, ma le sue condizioni di salute non sarebbero preoccupanti dopo aver contratto il virus. Con la quarantena obbligatoria Wittstock è stata dunque costretta a rivedere la sua agenda e a cancellare gli impegni. L’ex nuotatrice ha subito tre interventi chirurgici per un’infezione all’occhio, dando vita ad un autentico calvario.

