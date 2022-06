Giubileo di Platino, appare la regina Elisabetta: il dettaglio a sorpresa. Harry e Meghan tenuti a distanza

02 giugno 2022 a

Abito celeste tendente al lavanda con profili crema, immancabile cappello in tinta e il curioso dettaglio degli occhiali da sole utili per guardare gli arerei sfilare nel cielo di Londra. La Regina Elisabetta si presenta così davanti alla folla festante dal balcone di Buckingham Palace per assistere alla parata militare in onore dei suoi 70 anni di regno. Prima è uscita accanto solo al cugino Duca di Kent, in alta uniforme, poi con la Royal Family tra cui il figlio Carlo con la moglie Camilla, il nipote William con Kate Middleton e i loro tre figli.

Assenti, come da programma, i duchi del Sussex Harry e Meghan, non previsti in alcun appuntamento ufficiale del Giubileo di Platino dopo lo ’strappo' del 2020, ma presenti a Londra per partecipare a vari eventi fuori dal protocollo della Royal Family britannica. Secondo un sondaggio fra i lettori del quotidiano on line Independent, Harry e Meghan sono fra i reali più amati, secondo invece un sondaggio di YouGov, sarebbero ai minimi storici in termini di popolarità. Insomma riescono a polarizzare non solo nelle opinioni comuni ma anche fra i media: critici i giornali conservatori, a favore i giornali più progressisti.

Oggi intanto è attesa la riunione familiare dei duchi con i reali a distanza di due anni dall’ultimo incontro. Anche i figli Archie, tre anni, e Lilibet, un anno, saranno con loro e quest’ultima sarà presentata alla famiglia reale per la prima volta. Assisteranno alla parata militare che onora il compleanno pubblico della regina, una tradizione che da oltre 260 anni segna il compleanno ufficiale del sovrano britannico. Il duca e la duchessa del Sussex sono stati invitati dalla regina a guardare la sfilata delle guardie a cavallo dall’ufficio del Maggiore Generale, che si affaccia sulla piazza principale dell’evento, insieme ad altri nipoti della regina Elisabetta. Nieenet balcone per loro ma telecamere assicurate. Tiene banco sui tabloid britannici anche il look di Meghan in abito blue e un enorme cappello bianco con fascia in tinta.

