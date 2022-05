Metti Maria Grazia Cucinotta con la moglie di Erdogan. Il pranzo all'ambasciata turca

Gianfranco Ferroni 31 maggio 2022 a

a

a

A Palazzo Gamberini, sede dell’ambasciata della Turchia a Roma, in occasione della settimana della cucina turca nel mondo, un pranzo organizzato dal rappresentante di Istanbul in Italia, Ömer Gücük.

Special guest dell’occasione, Maria Grazia Cucinotta, esperta di cucina e conduttrice del programma «L’ingrediente perfetto», in onda su La7. L’evento, dedicato a far conoscere i sapori e le origini delle ricette della cucina tradizionale turca, è stato l’occasione anche per presentare agli ospiti e alla stampa il libro «Turkish Cuisine With Timeless Recipes», un volume ideato e realizzato dalla First Lady della Turkiye, Emine Erdoğan. Il testo descrive in oltre 400 pagine le origini delle preparazioni tradizionali turche, senza tralasciare le indicazioni e i dosaggi corretti degli ingredienti per ben preparare i piatti turchi e con suggerimenti anche sulle tecniche di conservazione del cibo.

Durante il pranzo in ambasciata è stato offerto il «Menù Istanbul»: una selezione di alcuni dei piatti più rappresentativi della tradizione culinaria turca, espressione della conoscenza secolare e del patrimonio culturale del Paese. I piatti? Involtini di foglie di vite con fichi, seguiti da carciofi all’olio d’oliva, di cui vengono utilizzati solo i cuori. Piatti principali lo sgombro al forno con verdure e la cosiddetta delizia del sultano”: un purè di melanzane con bocconcini di agnello stufato. Per concludere lo chef dell’ambasciata ha proposto un dolce alla zucca con tahina e noci, accompagnato dal sorbetto ottomano.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.