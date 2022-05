L'atlantista Maria Giovanna Maglie a L'Aria che Tira: “Joe Biden mi fa orrore”. Poi difende Matteo Salvini

31 maggio 2022 a

Maria Giovanna Maglie è tra i pochi che difendono Matteo Salvini sull’idea di voler viaggiare con destinazione Mosca per cercare di favorire una pace tra Russia ed Ucraina. La giornalista è ospite in collegamento dell’edizione del 31 maggio de L’Aria che Tira, talk show di La7 che vede Myrta Merlino alla conduzione, e traccia un quadro del leader della Lega: “La mia posizione di atlantista e sostenitrice della Nato è nota sin dall’inizio di questa guerra, ritengo però profondamente stupido e ridicolo dire cose come che bisogna eliminare Vladimir Putin, resto atlantista nonostante Joe Biden mi faccia orrore, bisogna essere atlantisti sempre e comunque. Meglio il peggior presidente americano che il miglior autocrate russo”.

“Non credo - prosegue Maglie - che la posizione assunta da Matteo Salvini sia filorussa. Sono una sua amica, gli voglio bene, lo rispetto e lo stimo, gli voglio soprattutto bene, anche se non siamo stati d'accordo sul governo Draghi e sul sì green pass e al vaccino obbligatorio. Ora su alcune sfumature della guerra e non il desiderio di pace. Gli voglio bene perché lo ritengo l’unico, o uno dei pochissimi, politici italiani non affetto da cinismo cronico. In questa fase della politica internazionale, affollata di leader mediocri e appena decenti, questa mi pare una grande qualità. Il cinismo cronico affligge i politici del mondo, ma non Salvini. Le cacchiate - chiosa la giornalista - le fa anche per questo, per questa smania di fare cose, di trovare soluzioni. C’è un sacco di gente della Lega che si fa un cu…ore così da mattina a sera”.

