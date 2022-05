Festa Roma, un milione di tifosi attesi al Circo Massimo. Ecco il percorso strada per strada dei pullman scoperti

26 maggio 2022 a

Secondo le prime stima saranno un milione i tifosi giallorossi che invaderanno giovedì 26 maggio le strade della Capitale per festeggiare la vittoria della Roma nella Conference League. Fulcro dei festeggiamenti, neanche a dirlo, il Circo Massimo. La Questura di Roma ha diffuso i dettagli del percorso dei pullman scoperti su cui la squadra guidata da José Mourinho sfilerà per la città.

Alle ore 16.15: i giocatori e lo staff dell'A.S. Roma lasceranno il Centro Sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria a bordo di due pullman per raggiungere, attraverso via Cristoforo Colombo, il Museo delle Auto della Polizia di Stato sito in via dell'Arcadia n. 20, si legge nel dispositivo. Alle ore 16.45:i mezzi raggiungeranno il Museo delle Auto della Polizia di Stato sito in via dell'Arcadia n. 20 ove avverrà il trasbordo dei giocatori e dello staff su altri due pullman scoperti. Alle ore 16.50 proseguiranno in direzione del Circo Massimo percorrendo via Cristoforo Colombo-via delle Terme di Caracalla-piazza di Porta Capena.

Giunti presso il Circo Massimo i mezzi con logo e colori della Roma effettueranno il giro dell'arena in senso antiorario percorrendo via dei Cerchi - via Ara Massima di Ercole via del Circo Massimo, "presumibilmente per due o tre volte, compatibilmente con la velocità sostenibile dai mezzi, anche in relazione alla presenza massiccia di tifosi lungo il tragitto".

Terminato l'ultimo giro attorno al Circo Massimo, raggiungeranno il Colosseo percorrendo via di San Gregorio, per scattare alcune fotografie con il monumento alle spalle all'altezza di via Celio Vibenna e durante queste fasi i giocatori resteranno a bordo dei mezzi. Alle ore 20.30 circa (presumibilmente) i pullman dovrebbero far rientro presso il Museo delle Auto della Polizia di Stato percorrendo via Claudia - via della Navicella- via Druso - via delle Terme di Caracalla-via Cristoforo Colombo. Da lì il trasbordo su altri mezzi per dirigersi verso il Centro Sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria percorrendo via Cristoforo Colombo.

