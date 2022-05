Blanco palpeggiato da una ragazza sul palco, Osho sa chi è stato. Battuta fulminante e ovazione social

24 maggio 2022 a

Il caso del palpeggiamento subito da Blanco durante l’evento di Radio Italia Live in Piazza Duomo a Milano infiamma i social in cui molti utenti si interrogano: cosa sarebbe successo se ad essere toccata nelle parti intime fosse stata una cantante? Ci sono due pesi e due misure nella definizione di molestie su una donna o su uomo? Il tutto è scaturito da un video pubblicato sui social da una fan del cantante reduce dalla vittoria al Festival di Sanremo e della partecipazione all'Eurovisione Song Contest a Torino con Mahmood in cui si vede la prolungata toccatina da parte di una mano femminile. "Grazie alla ragazza che mette la mano sul ca**o di Blanco rovinandomi il video dove lui prende per mano il mio ragazzo" si legge a mo' di commento nel video postato su TikTok dall'indignata fan del giovane cantante.

Ma di chi è la mano molesta? Ad avere un'idea è Federico Palmaroli in arte Osho, l'illustratore satirico che i lettori del Tempo conoscono bene. La battuta lasciata da Osho come commento a un post di Twitter dedicato da TgCom24 alla vicenda è fulminante: "Sarà stata un'alpina", con spiazzante riferimento alle polemiche sulle accuse si molestie che hanno interessato il raduno nazionale del corpo a Rimini.

Blanco palpeggiato da una fan durante il concerto: la polemica sui social #blanco https://t.co/sBU5AY9bJC pic.twitter.com/dfxUzGIWvr — Tgcom24 (@MediasetTgcom24) May 24, 2022

comunque a me la gente fa un po’ schifo e non ditemi che è casuale, ci ha piazzato la mano lì per un bel po’… ma non vi vergognate nemmeno un po’? basita pic.twitter.com/P2TStV2vNN — ❀ (@camreline) May 23, 2022

