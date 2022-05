Vladimir Putin, gli oligarchi e quegli strani riti con gli sciamani: “Benedizione di enti superiori”

21 maggio 2022 a

Alexander Subbotin, top manager di un colosso petrolifero, si sarebbe affidato a due sciamani che gli avrebbero iniettato del veleno di rospo in un un rito e avrebbe poi trovato la morte per le conseguenze. La coppia di sciamani è molto famosa in Russia e Quarto Grado, programma televisivo di Rete4 condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, mostra alcune immagini di questi riti. “Lo sciamano entra nel suo ruolo prendendo forza, entra in uno stato specifico più elevato”, “Gli sciamani, i veggenti, possono vedere senza microscopio, passando in uno stato di coscienza specifico” le testimonianze dei due, che indossano degli abiti particolari per i loro rituali.

Massimo Picozzi, criminologo e psichiatra, è presente in studio e commenta le immagini andate in onda, con la conduttrice che afferma che forse questi riti esoterici fanno breccia pure sullo stesso Vladimir Putin: “La figura dello sciamano è un tramite tra la parte terrena e la parte sovrannaturale, questi personaggi come Putin e Subbotin sono convinti di meritarsi un tramite diretto con il sovrannaturale, credono di essere stati benedetti in qualche misura da enti superiori. Ricorrono molto spesso questi sciamani”. Viene poi ricordato che nel 2019 uno sciamano partito dalla Jacutia e arrivato a Mosca per lanciare una fatwa contro Putin e poi è stato internato, per ordine del Cremlino, in un manicomio psichiatrico. Da allora si sono perse le tracce dell’anziano uomo.

