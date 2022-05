Stasera Italia, Elisabetta Trenta si infuria sul gas russo: “Comportamento assurdo e ipocrita sulle sanzioni”

17 maggio 2022 a

a

a

Come risolvere il problema della dipendenza energetica dell'Italia? Elisabetta Trenta, ex ministro della Difesa, si vede rivolgere il quesito nel corso dell’edizione del 17 maggio di Stasera Italia, talk show di Rete4 condotto da Stefania Cavallaro e risponde così: “È una questione economica che potrà abbattersi su tutta la nazione, anche per questo non credo ad una sostituzione molto veloce della nostra dipendenza del gas che arriva dalla Russia. Mi sembra anche assurdo e ipocrita decidere di continuare a pagare ancora in rubli, facendo da una parte le sanzioni e annullandole dall’altra. A questo punto l’Italia deve fare una vera scelta, prima di tutto ridurre la burocrazia per gli investimenti nelle rinnovabili, che non mi sembra che stiano andando così velocemente e che siano così semplici per tutti. Si tratta di ricomporre un mix energetico, certo ci vorrà del tempo, ma intanto velocizziamo i processi per arrivare ad una pace vera che ci consenta poi effettivamente di non interrompere totalmente il rapporto con la Russia e non diventare dipendenti da altri paesi che non sono di certo guidati da leader democratici. La Libia - conclude la rappresentante di Nuovi Orizzonti per l’Italia sulle conseguenze scaturite dalla guerra in Ucraina - anche oggi ha avuto problemi abbastanza seri e continuerà ad averli, il discorso va affrontato con serietà e senza ipocrisia, senza alcuna ideologia e con soluzione pratiche il più veloce possibile”.

Come risolvere il problema della dipendenza energetica dell'Italia?



Ne parliamo con @Eli_Trenta a #StaseraItalia pic.twitter.com/dScv22aMyY — Stasera Italia (@StaseraItalia) May 17, 2022

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.