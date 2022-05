Chiara Ferragni strepitosa: festeggia mezza nuda l'anniversario con Fedez

07 maggio 2022 a

Chiara Ferragni festeggia (quasi) nuda l'anniversario di matrimonio. L'imprenditrice digitale è volata con il marito Fedez e i figli Leone e Vittoria a Palermo, nell'amata Sicilia, la terra dove convolò a nozze 3 anni fa. Ebbene per la prima serata,

Ferragni ha scelto un look da bollino rosso. Mini reggiseno a triangolo con perline, pantalone trasparente nero con tanga e lato B a vista. Un look che non passa inosservato e che farà brillare gli occhi al marito Fedez sempre più innamorato. Oggi l'ha omaggiata con una dedica d'amore dolcissima.

Il rapper e imprenditore ha condiviso sul suo account Instagram la foto del fidanzamento e ha scritto: "Cinque anni fa all'arena di Verona ti ho chiesto di sposarmi e ora eccoci qua, consapevoli che qualunque cosa succeda, saremo sempre l'uno accanto all'altro e nulla potrà farci più paura. Ti amo". Il riferimento velato è alla recente operazione chirurgica che ha subito per l'asportazione di una neoplasia.

