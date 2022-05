Controcorrente, Sansonetti smaschera gli Usa: "Biden come Putin, non vogliono la pace"

Federica Pascale 07 maggio 2022 a

a

a

“Se non si staccano da Biden, l’Europa non nascerà mai!” Così Piero Sansonetti, ospite della puntata di sabato 7 maggio di Controcorrente, il talk show politico condotto da Veronica Gentili su Rete4. “Segnali da Biden non li ho mai visti” afferma il direttore de Il Riformista, e riferendosi al segretario generale della Nato Jens Stoltenberg dice: “Che parli per conto suo non ci crede neanche la sorella, parla per conto di Biden. È considerato da tutti semplicemente il ventriloquo di Biden, e recentemente l'ha detto anche un generale italiano.” Sansonetti sostiene che il presidente degli Stati Uniti ha delegittimato il presidente ucraino Zelensky, inserendosi nel dibattito politico e dicendo la propria ogni volta annacquando le trattative. “Putin per ora non ha nessuna intenzione di trattare - afferma il direttore -, Biden non ha nessuna intenzione di trattare e pensa ad una guerra molto lunga.” Nonostante la recente apertura di Kiev, disponibile a cedere la Crimea e dunque scendere a patti con il Paese invasore, la Russia di Vladimir Putin, sembra che la pace sia ancora lontana. In attesa del 9 maggio, giorno decisivo nel quale potrebbe farsi un passo avanti o un passo indietro nel conflitto, il premier Mario Draghi ha in programma un viaggio negli Stati Uniti per confrontarsi con l’inquilino della Casa Bianca. “Cosa va a fare Draghi a Washington? A prendere ordini o a dire a Biden ‘basta’? – chiede Sansonetti -. Qui c'è l'Europa, fai trattare l'Europa che è in condizioni di trattare. Per cortesia levati!”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.