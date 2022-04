L'unico modo per sconfiggere la Russia è fare la terza guerra mondiale. La verità choc di Piero Sansonetti

07 aprile 2022 a

a

a

Volodymyr Zelensky chiede una nuova Norimberga per Vladimir Putin e i suoi generali. Ma è un qualcosa di veramente possibile ed attuabile? Nel corso della puntata del 7 aprile di Controcorrente, in onda su Rete4 con Veronica Gentili alla conduzioni, è interrogato sull’argomento Piero Sansonetti, direttore de Il Riformista, molto scettico su come si stanno comportando i leader occidentali sulla crisi in Ucraina: “Il bivio è sempre quello, vogliamo fare la guerra mondiale? Se vogliamo fare la guerra mondiale facciamo la guerra mondiale”.

Rampini disintegra Putin: condanna l'Occidente ma lo sceglie come modello per i figli

“Qualcuno ci sta pensando? Qualcuno la sta mettendo veramente in conto?” la domanda a bruciapelo della Gentili al giornalista. “Naturalmente una parte degli ucraini va in quella direzione quando dice di volere più armi, più armi, più carri armati, più missili. Dicono di poter sconfiggere i russi, ma su questo non c’è dubbio, sconfiggere i russi vuol dire fare la guerra mondiale. Non è possibile sconfiggerli andando a casa loro e dandogli poi due schiaffoni. Io continuo a dire che trovo insensato da parte degli statisti continuare a puntare sul dire di processare Vladimir Putin, anziché occuparsi della prospettiva e di come è possibile un compromesso o la pace. Anche da parte di Joe Biden…”.

Zelensky chiede una nuova Norimberga@PieroSansonetti: "Sconfiggere i russi vuol dire fare la guerra mondiale"#Controcorrente pic.twitter.com/Z4Y7hRoeJx — Controcorrente (@Controcorrentv) April 6, 2022

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.