Milan Kundera non è morto. Ma la fake news sullo scrittore diventa virale e sconvolge i fan

Milan Kundera è morto. Anzi no. Ma la bufala sull'autore de "L'insostenibile leggerezza dell'essere", cinguettata sabato 30 aprile su Twitter, ha scatenato il panico rimbalzando da un profilo all'altro fino a diventare virale. Così, come spesso accade sui social, dove anche le fake news viaggiano a reti unificate, pure lo scrittore francese di origine ceca, 93 anni, è stato seppellito con tweet. E la notizia è stata ritenuta talmente attendibile da sconvolgere i fan e far modificare persino la celebre enciclopedia online a contenuto libero "Wikipedia".

"Tutto è iniziato con il messaggio Milan Kundera ci ha appena lasciato pubblicato sul sito di microblogging sabato 30 aprile intorno all'ora di pranzo" ricostruisce il sito anti-bufale mediamass.net. Da lì i tweet a catena: "Morte di Milan Kundera, confermano i parenti dello scrittore" fino al link al sito Necropedia (che però specificava che Milan Kundera non era morto).

A smentire le voci sul decesso è stato l'entourage dello scrittore che, di fronte al tam tam social, avrebbe "negato formalmente" la notizia ripresa da alcune stazioni radio e poi dai media di tutto il mondo. In serata il portavoce dello scrittore avrebbe rilasciato un laconico comunicato per "smentire formalmente la morte di Milan Kundera".

