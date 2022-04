Daniele Capezzone asfalta Alessandro Orsini: “Va contromano in autostrada, il problema vero è chi lo ascolta”

30 aprile 2022 a

Non accennano a placarsi le polemiche per le frasi di Alessandro Orsini, finito nuovamente al centro della bufera per le sue dichiarazioni sul ruolo di Adolf Hitler in merito alla seconda guerra mondiale. “Hitler non aveva nessuna intenzione di far scoppiare la seconda guerra mondiale” la citazione che ha fatto andare su tutte le furie Daniele Capezzone: “Orsini dixit. Segue supercazzola su alleanze, effetto domino, ecc. Ho concluso, Vostro Onore. Ps. Il problema non è lui, sono i sonnambuli destri e sinistri che accorrono ad ascoltarlo”. Capezzone ribadisce il concetto a chi gli fa notare su Twitter che la tesi espressa da Orsini è la stessa di Massimo Fini: “Ripeto, il problema non sono loro, liberissimi per me di andare contromano in autostrada. Ma chi ci casca e applaude”.

“Hitler non aveva nessuna intenzione di far scoppiare la 2a guerra mondiale (…)”. Orsini dixit. Segue supercazzola su alleanze, effetto domino, ecc. Ho concluso, Vostro Onore.

Il problema non è lui: sono i sonnambuli destri e sinistri che accorrono ad ascoltarlo. — Daniele Capezzone (@Capezzone) April 30, 2022

