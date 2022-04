Addio a Kim dei Cugini di campagna. Dal falsetto di Anima Mia all'elemosina in strada

25 aprile 2022 a

a

a

Si è spento all’età di 62 anni Marco Occhetti, il celebre Kim de I Cugini di Campagna. Lo ha annunciato la figlia Giulia attraverso la pagina Facebook dell’artista. "Purtroppo ieri sera papà è venuto a mancare. Ringrazio tutti per i messaggi che gli avete scritto. Papà era un casinaro e gli sarebbe piaciuto avere tanta gente intorno a ricordarlo", ha scritto. I funerali si terrano lunedì 25 aprile alle 15 a Fiano Romano presso la Chiesa di Santo Stefano Protomartire.

"Ci copiano". I Cugini di Campagna se la prendono con i Maneskin, il caso tra band

Occhetti è stato il cantante dei Cugini di Campagna dal 1986 sino al 1994, celebre per la sua caratteristica voce in falsetto aveva portato la band al successo con brani storici come Anima Mia. "Un saluto al nostro fraterno amico KIM, di cui abbiamo appreso la dipartita. Ti ricorderemo con affetto R. I. P. I Cugini di Campagna", si legge nella pagina Facebook della band.

I Cugini di campagna imitano i Maneskin, la gag imbarazzante con Amadeus VIDEO

Molti fan ricordano che il cantante da tempo era stato lasciato solo da tutti. "Ora per campare sono costretto a esibirmi per strada e spero nella benevolenza delle persone per racimolare qualche spicciolo. Ma nessuno mi sentirà mai più cantare Anima Mia", alcune sue recenti dichiarazioni come ricorda Repubblica. L'addio al gruppo dei fratelli Michetti era arrivato quando Occhetti voleva dare una svolta più moderna al suono e all'immagine dei Cugini di campagna.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.