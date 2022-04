Maneskin, al Coachella vincono anche col look segreto di Gucci

19 aprile 2022 a

«I Maneskin infiammano il palco griffati Gucci»: anche dietro l’esibizione musicale in quel di Indio, in California, c’è l’ennesimo successo per Alessandro Michele, il direttore creativo del brand del gruppo Kering.

Infatti sono suoi i vestiti per il gruppo italiano più famoso nel mondo. Michele poi nutre una passione «smodata» per i Matia Bazar e per la stilista che ha curato il loro abbigliamento, Cinzia Ruggeri: non a caso la mostra allestita nel Macro romano per ricordarla vanta come main sponsor Gucci.



