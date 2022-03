Guerra Ucraina, Guido Crosetto umilia i putiniani: "Se volete la pace..." La sonora bacchettata

26 marzo 2022 a

"Limitiamoci al presente. Se i Russi smettessero di combattere domani, finirebbe la guerra. Se gli Ucraini smettessero di combattere domani, finirebbe l’Ucraina. Chi vuole la pace, chieda ai Russi di smettere non agli Ucraini di arrendersi". Standing ovation su Twitter per Guido Crosetto, imprenditore ed ex deputato di Fratelli d'Italia, che cinguetta sulla guerra e piovono centinaia di like. Il fratello d'Italia si scaglia contro il popolo di putiniani e sintetizza con un tweet perché l'invio delle armi all'Ucraina invasa dalla Russia è l'unica strada se Putin non si ferma con le bombe.

Solo pochi giorni fa il fratello d'Italia aveva denunciato come la guerra porterà "conseguenze più gravi e più durature del Covid sulle nostre economie" sottolineando come, al contrario di quello che sostiene il premier Mario Draghi, l’economia di guerra c’è già in Italia. "Forse Draghi non si rende conto di ciò che sta già succedendo nelle aziende" aveva denunciato l'imprenditore. "Quando aumenterà il numero delle persone sotto la soglia della fame e della povertà - avverte - ci saranno tensioni sociali che scuoteranno le nostre democrazie. Ho l’incubo di città con luci spente perché l’energia ha raggiunto costi insopportabili e con criminalità aumentata per povertà e fame. Una sorta di Gotham City".

