Ucraina, Sabino Cassese: "Perché Zelensky sta vincendo la guerra". I crimini di Putin

Giada Oricchio 11 marzo 2022 a

a

a

Sabino Cassese, giurista e costituzionalista che le forze politiche avevano candidato alla presidenza della Repubblica, si è soffermato sull’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

In collegamento con Omnibus su La7, venerdì 11 marzo, il professore ha chiarito che Vladimir Putin sta commettendo veri e propri crimini di guerra: “Ci sono due tipi di violazioni che sta compiendo la Federazione russa, la prima è un’aggressione che è una violazione del diritto dell'Onu di cui la Russia fa parte, il secondo è il modo in cui viene condotta la guerra.

Gli osservatori sul campo in qualche modo hanno ceduto, pare che uno dei membri della missione dell’Osce sia stato ucciso e quindi stiano procedendo all’evacuazione di tutti. Così abbiamo perso una visione precisa”. Come molti osservatori e analisti, Cassese ritiene che l’Ucraina stia vincendo la guerra della comunicazione: “La sta vincendo nell’immagine e nel come i fatti tragici vengono raccontati al mondo, la Russia non si sta rendendo conto del danno che si sta auto-infliggendo perché in qualche modo la narrazione è tutta nelle sapienti documentazioni degli ucraini”.

Ecco i crimini di guerra commessi da Putin. Il prof. Cassese demolisce la Russia

Il giudice della Corte Costituzionale ha visto passi in avanti nel summit tra i capi di Stato dell’Unione europea a Versailles: “Putin ha ragione in parte quando dice che l'Ucraina è parte della storia russa, ma la cosa di cui non si rende conto è che è entrato in contraddizione con sé stesso, perché se è vero, allora sta bombardando parte della sua storia. Questo è l’impasse in cui si è infilato l'autocrate.

Invece la decisione della riduzione della dipendenza energetica europea dalla Russia e finalmente la spinta a una difesa comune e mettere allo studio la possibilità di studiare un debito comune per affrontare la situazione d’emergenza, sono dati importanti soprattutto perché dall’altra parte si è registrato il fallimento del contatto tra il ministro degli Esteri russo, e l’omologo ucraino in Turchia. L'affermazione di Lavrov che l’Ucraina costituiva una minaccia per la Federazione era risibile, era più seria quella di Putin”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.