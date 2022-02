Otto e mezzo, Andrea Crisanti fa impazzire gli haters: ho casa a Londra in uno dei quartieri più cari del mondo

21 febbraio 2022 a

La bufera immobiliare ha travolto Andrea Crisanti e la moglie per l’acquisto di una villa d’epoca vicino Vicenza. Il virologo e direttore del laboratorio di Microbiologia dell'Università di Padova ha avuto la possibilità di affrontare il caso nel corso della puntata del 21 febbraio di Otto e mezzo, programma di La7 condotto da Lilli Gruber, che si è schierato dalla parte del suo ospite, reputando come ingiustificata la critica all’esperto anti-Covid: “Ho questo denaro perché ho lavorato. Ho una casa a Londra da anni a Chelsea, uno dei quartieri più cari del mondo, non è che dovevo aspettare il Covid per avere successo professionale ed economico. Questa cosa mi ha fatto dispiacere e mi ha anche ferito, non ho preso un singolo centesimo per il Covid. Poi - sottolinea il virologo - ho riflettuto che questa cosa è segno di un grande malessere sociale. Se le persone pensano che il successo professionale ed economico possano derivare soltanto da queste cose come il Covid evidentemente sono persone che non hanno speranza. Non riescono a capire che con l’impegno e la volontà si riescono ad ottenere queste gratificazioni. È dovuto in parte alla mancanza di ascensore sociale, queste persone si sentono senza speranza. Questa bufera - conclude Crisanti - è segno di un grande malessere sociale, che poi nutre il populismo”.

