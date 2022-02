Sabrina Salerno, la foto che le stende tutte. Bikini memorabile in spiaggia

20 febbraio 2022 a

a

a

Una foto che mette a dura prova i deboli di cuore quella che Sabrina Salerno ha postato domenica 20 febbraio su Instagram. La cantante e showgirl si mostra col suo fisico esplosivo in spiaggia, ricordi di vacanze spensierate nel mare azzurro della Corsica. "Unforgettable"; indiminteicabile scrive Sabrina.

La sauna hot di Sabrina Salerno manda i fan fuori di testa. Il bagno è bollente

A 53 anni la cantante di Boys. boys boy sfoggia un fisico mozzafiato da fare invidia. Curve pericolose che sono state croce e delizia per Sabrina Salerno, come ha recentemente raccontato in una intervista. A partire dal pregiudizio dell'equazione "bella e stupida", ha spiegato al Corriere della Sera rivelando che "c’erano persone ossessionate da me. Un fisico nucleare mi seguiva ovunque e in albergo riuscivano solo a metterlo a un piano diverso dal mio. In Spagna avevo una guardia fuori dalla porta. Ancora adesso una spagnola mi dà la caccia. Un mese fa si è piazzata davanti al Comune di Mogliano per farsi dare il mio indirizzo”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.