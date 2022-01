La sauna hot di Sabrina Salerno manda i fan fuori di testa. Il bagno è bollente

04 gennaio 2022 a

Sabrina Salerno manda in visibilio i suoi follower su Twitter. La cantante, che ha riscosso un gran successo per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, ha postato uno scatto mozzafiato sul social network. “Troppo vapore per una perfetta messa a fuoco…” le parole della Salerno, immersa nell’acqua bollente di una sauna. Il fisico, nonostante i 54 anni da compiere a marzo, è ancora super hot.

