Che Tempo che Fa, Vincenzo De Luca sfotte Fabio Fazio: "Vicino alla beatificazione". Imbarazzo in studio

Giada Oricchio 14 febbraio 2022

a

a

“In odore di beatificazione”. Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, è intervenuto a “Che Tempo che Fa” su Rai3, domenica 13 febbraio, per spiegare alcune scelte cautelative, come l’obbligo di mascherine all’aperto, in contrasto con l’ultimo decreto governativo, e l’importanza del Pnrr che rappresenta una “sfida terribile sia per le opere da mettere a terra sia per le riforme”. Sul finire dell’intervista però c’è stato un goliardico scambio di battute tra De Luca e Fabio Fazio.

"@fabfazio è avviato sul percorso di beatificazione"

"Ha visto? Stia attento a prendermi in giro, la prossima volta vedrà"@vincenzodeluca a #CTCF pic.twitter.com/4hwlcw8yzA — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) February 13, 2022

Tutto è partito da una battuta del giornalista: “So che il termine Pnrr non le piace, ha detto che chi lo ha inventato meriterebbe quasi due anni di carcere… ecco non ho capito il "quasi"… in base a quale principio giuridico aveva comminato la pena… ma pazienza… qual è il reato…”, De Luca ha sorriso e restituito la pariglia in un battibaleno: “Fazio, lei cerca la rissa…”, “Non mi permetterei mai lei alle spalle ha il gelsomino della pace” è stata la risposta che ha innescato lo sfottò. “Lei è avviato sul percorso di beatificazione” ha detto sornione il governatore con riferimento alla recente intervista del conduttore a Papa Francesco e quello di rimando: “Ha visto?! Stia attento a prendermi in giro… la prossima volta vedrà”. Risate in studio e saluti.

