Arisa non si tiene più, il raptus erotico: "Ecco uno scorcio delle mie chiappe"

Arisa torna più prorompente che mai a stuzzicare la fantasia dei suoi follower. Con una serie di foto postate su Instagram Rosalba Pippa, in arte Arisa, si mette in posa in lingerie nera ammiccando a favore di fotocamera. "Oggi si lavora, ma prima, voglio mostrarvi uno scorcio delle mie chiappe per spaccare l’internet e celebrare questa bella femminilità che il cielo mi ha donato" è il messaggio clamoroso che la cantante ha affidato ai social.

"#Eroromantica mi sta cambiando la vita, ho bisogno che lo ascoltiate ancora, che impariate le canzoni a memoria e che le cantiate ovunque, che lo consigliate a conoscenti e amici. Anche le vostre mamme apprezzeranno, perché mai come ora ci si capisce nel voler a tutti i costi essere donne, senza la vergogna che ci è stata donata nei secoli. Spudorate e decise a riprenderci quello che è nostro, che per troppo tempo ci è stato negato e fatto pesare. #donna per chiunque ci si senta è un diritto, non un reato, nè una condizione di serie B" scrive Arisa invitando tutte e tutti a ripetere "Donna!": Riempitici la bocca e l’autostima , lascia stare le altre stronzate, vivi e amati".

