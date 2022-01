Teresa Bellanova scatena Twitter, la gaffe sulla prima votazione: "Parte dal Senato"

Giada Oricchio 26 gennaio 2022 a

a

a

Teresa Bellanova e la gaffe su Twitter. L’ex ministra delle Politiche agricole, in quota Italia Viva, ha scritto sul noto social: “Parte oggi dal Senato la prima votazione per il presidente della Repubblica.

Insieme all’emozione per un passaggio istituzionale importantissimo, una grande responsabilità nell’ottemperare a un dovere della nostra Costituzione”. Un bel messaggio contenente però un macroscopico errore, una svista da penna blu sottolineata dagli internauti. Qualcuno l’ha punzecchiata con ironia: “A Terè, si vota alla Camera in seduta comune. Se vai al Senato non trovi nessuno!”, mentre altri l’hanno difesa sostenendo che intendesse semplicemente dire che la chiama iniziava dai senatori.

Parte oggi dal Senato la prima votazione per eleggere il Presidente della Repubblica. Insieme all’emozione per un passaggio istituzionale importantissimo, una grande responsabilità nell’ottemperare ad un dovere della nostra Costituzione. — Teresa Bellanova (@TeresaBellanova) January 24, 2022

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.