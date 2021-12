Bassetti, Crisanti e Pregliasco, la canzone di Natale dei virologi per convincere i no vax

20 dicembre 2021 a

Sui vaccini ne avevamo sentite di tutti i colori. Questa volta, però, Bassetti, Crisanti e Pregliasco si sono superati e, durante "Un giorno da pecora", intonano la nuova versione di "Jingle Bells" in salsa pro vax. E la canzone è tutta da ridere.

Ecco il testo: "Sì sì sì vax vacciniamoci / Se tranquillo vuoi stare i nonni non baciare / Il Covid non ci sarà più se ci aiuti anche tu / SAe vuoi andare al bar/ felice a festeggiar / le dosi devi far / per fare un buon Natal / mangia il panettone / vai a fare l'iniezione / proteggi gli altri oltre a proteggere anche te / con la terza dose tu avrai feste gioiose / Il Covid non ci sarà più se ci siuti anche tu / per il calo dei contagi dosi anche ai Re Magi".

