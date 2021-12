19 dicembre 2021 a

a

a

Anvedi il figlio di Thor! Sembra quello di Guglielmo Tell. Nel video postato su Instagram da Chris Hemsworth, il Thor dei film Marvel avverte: "Non provateci a casa...Tutto questo è stato fatto da una coppia di lunatici senza alcun riguardo per la propria incolumità".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.