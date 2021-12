Maria Elena Boschi beccata da Signorini, bomba gossip sul matrimonio: che succede?

14 dicembre 2021 a

Un amore travolgente tanto che i due sono inseparabili ma la data delle nozze pare allontanarsi. La capogruppo di Italia Viva alla Camera dei deputati, Maria Elena Boschi, e l'attore Giulio Berruti sono sulla cresca dell'onda tra gossip e politica. Il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini ha pubblicato alcuni scatti da commedia rosa che ritraggono la deputata renziana e il bello e bravo attore durante una romantica passeggiata al mare.

Una giornata insieme frutto degli "incastri" di due agende fitte di impegni, dato che Berruti è rientrato in Italia dall’estero dove era impegnato sul set di un film. Baci, tenerezze e passeggiate mano nella mano per la coppia che, secondo quanto riporta la rivista, starebbe pensando alle nozze.

Di matrimonio in realtà si era già parlato, tanto che era spuntata anche una data di massima, ossia la primavera del 2022. Ma pare che qualcosa sia cambiato. Prima di allora non dovrebbe essere pronto l'appartamento che Meb e Giulio stanno ristrutturando nel centro di Roma. Ma questo non sarebbe il solo ostacolo. Di cosa parliamo? Della corsa al Quirinale o degli impegni della maggioranza di governo?

Niente di tutto questo, perché secondo quanto riportano i bene informati sono gli impegni cinematografici di Berruti a rischiare di far slittare la data delle nozze.

