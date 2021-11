L'amore senza freni tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti: il bacio in barca è mozzafiato

Giada Oricchio 05 novembre 2021 a

Maria Elena Boschi innamorata persa di Giulio Berruti, ma la proposta di matrimonio tarda ad arrivare. Il settimanale “Oggi” pubblica in esclusiva le immagini della capogruppo di Italia Viva in barca con il fidanzato e la nipotina di lui. Nelle foto, l’ex Ministro appare molto affettuosa con la bambina e molto passionale con il bell’attore. Da perfetto gentiluomo, Berruti aiuta la fidanzata, a salire sul super gommone (10 metri di lunghezza, 700 cavalli di potenza, plancia di tek sintetico, cuscini in similpelle e piccola cabina), per una gita “in famiglia” a largo di Santa Severa, poi si mette al timone ed è qui che Boschi lo raggiunge per scambiarsi un bacio da film. La deputata si lascia andare a un gesto molto caliente: prende il viso dell’amato tra le mani e scatta il limone duro. Un bel modo per dimenticare le preoccupazioni per l’inchiesta della Procura di Firenze sulla possibilità di un suo coinvolgimento nei presunti finanziamenti illeciti alla Fondazione Open (articolazione della corrente renziana nel Pd).

