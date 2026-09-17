Finalmente! Non siamo più un portafogli con le ruote

Daniele Capezzone 17 settembre 2026 a

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Meno male che Giorgia c’è. Non è uno slogan da comizio: è il riassunto della giornata. Come Berlusconi nei suoi momenti migliori — quelli in cui toglieva tasse invece di spiegare, con aria grave, perché «non si poteva» — Meloni ha estratto dal cilindro un coniglio vero. Non un comunicato, non una cabina di regia, non un tavolo tecnico con i soliti noti. Ha abolito il bollo auto e moto. Quella patrimoniale strisciante, odiosa, punitiva, che ogni anno ti ricordava una verità semplice e un po’ volgare: per lo Stato tu non sei un cittadino, sei un portafogli con le ruote.

Per le persone normali è una boccata d’ossigeno. Una botta di entusiasmo. Finalmente un segno da Stato amico, non da esattore con la faccia da giustiziere.

Già paghi Iva, accise, assicurazione, carburante, revisione, parcheggi, Ztl e il privilegio di restare fermo in coda. Qualcuno, per decenni, ha trovato civile farti pagare anche il solo fatto di possedere un mezzo.

A sinistra, invece, guardateli. Sono già a lutto stretto. Una tassa in meno, per loro, è peggio di un morto in casa. Tristi, incazzati, rosiconi, livorosi. Non perché manchino i soldi: perché manca il pretesto. Il loro benessere psichico dipende dal prelievo altrui. Togli una gabella e gli crolla il mondo. Se un operaio, un artigiano, un commerciante, un padre di famiglia tiene duecento euro in tasca, loro sentono un vuoto esistenziale. La libertà altrui li offende. Il patrimonio altrui li inquieta.

MENO MALE CHE GIORGIA C'È

Abolito il bollo auto e moto

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L’idea che uno possa usare la propria macchina senza un pedaggio annuale allo Stato gli appare quasi oscena.

Li vedrete, anzi li avete già visti ieri sera.

Con la boccuccia a culo di gallina spiegano che «non si può fare», che «è sbagliato», che «mancano le coperture», che «è un regalo ai ricchi». I professorini del nulla, con l’animo del vigile urbano che ha sempre il taccuino in mano per le multe e mai un’idea in testa.

Non guidano: verbalizzano. Non vivono: tassano. Per loro ogni riduzione di prelievo è un attentato alla Repubblica, ogni euro lasciato in tasca ai cittadini un peccato da confessare all’Agenzia delle Entrate. Stavolta hanno perso loro. Abbiamo vinto noi. Daje.