Omer Lachmanovitch: la luce al di là del mare. Non si può restare "neutrali"

Dialogo Il Tempo-Israel Hayom: l'intervento del direttore del quotidiano israeliano Omer Lachmanovitch

Omer Lachmanovitch 14 agosto 2026 a

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Siamo lieti di annunciare l’avvio di un dialogo e di uno scambio di interventi e opinioni tra Il Tempo e Israel Hayom, il quotidiano più letto in Israele. Ecco l’intervento del direttore, Omer Lachmanovitch. A questo link l'intervento del direttore Daniele Capezzone pubblicato nei giorni scorsi su Israel Hayom.

«La luce in fondo al tunnel» è di solito un’espressione diplomatica per indicare un pensiero desideroso. Ma per Israele e l’Europa, che navigano tra alleanze in collasso e un sempre più profondo fossato ideologico, la speranza non è una strategia. Quello che serve è uno sguardo lucido e realistico sul terreno di civiltà che le due ancora condividono. Se ti affacci su un balcone a Tel Aviv e guardi a ovest, attraverso il Mediterraneo, verso l’Italia, ti rendi conto che non è mai stato soltanto acqua. Era il tessuto connettivo tra Gerusalemme, Atene e Roma – i tre pilastri della civiltà occidentale. Oggi quello stesso bacino è diventato il teatro di una contesa di civiltà.

Migliaia di chilometri separano Tel Aviv da Roma, ma le acque culturali ed esistenziali tra loro si stanno chiudendo rapidamente.

Dall’altra parte di quel divario si erge uno spettro islamista radicale. A un’estremità, la barbarie pura – quella che il mondo ha visto il 7 ottobre. All’altra, coloro che innalzano la bandiera dello scontro tra Islam e Occidente, operando attraverso soft power, leva finanziaria e infiltrazione culturale – in particolare Qatar e Turchia – per svuotare le società occidentali dall’interno.

Spinta da ambizioni imperiali, questa forza minaccia non solo la sponda orientale del Mediterraneo, ma anche il cuore delle città europee.

Contro questa minaccia dobbiamo difendere ciò che effettivamente condividiamo: la libertà individuale, il dibattito aperto, lo Stato di diritto. Alcune élite politiche europee mantengono le distanze da Israele, ma si è aperto un vero divario tra quei governi e i loro stessi cittadini. La vera luce in fondo al tunnel è il riconoscimento crescente, tra le opinioni pubbliche europee, che la lotta di Israele per la sopravvivenza è la prima linea dell’Occidente.

Quel riconoscimento è sostenuto da ponti silenziosi e costanti. Il dialogo continuo tra le redazioni di Israel Hayom e Il Tempo è uno di questi ponti – infrastruttura culturale, non semplice simbolismo. In un’epoca di rumore digitale, dobbiamo sostituire le narrazioni della sottomissione con un rigoroso scrutinio democratico.

Quel rapporto ha bisogno anche di una connettività strategica. Progetti come il Corridoio Economico India-Medio Oriente-Europa (IMEC) dimostrano come Israele non funzioni come un avamposto isolato, ma come un ponte di innovazione, logistica e sicurezza che collega Oriente e Occidente. La cooperazione concreta resiste meglio degli attriti politici e ancora la nostra sicurezza in un equilibrio regionale più ampio. Il percorso diplomatico di Israele ha già affrontato pressioni e isolamenti forzati. Nessuno dei due è stato permanente. La via da seguire è riaffermare la nostra identità come espressione viva dell’eredità di Gerusalemme – una società fieramente democratica, con il coraggio di permettere il dissenso mentre difende la dignità umana senza scuse.

La neutralità di fronte a una sfida di civiltà non è altro che una decisione rimandata. Ciò che attraverserà il Mediterraneo nei decenni a venire dipende interamente dalle scelte che facciamo oggi. Approfondendo questo scambio – intellettuale ed economico – Israele e l’Europa possono lasciare dietro di sé un’era di ipocrisia, occultamento e sguardi rivolti altrove, per entrare in un’epoca in cui la verità non è più negoziabile e i valori che condividiamo non sono più opzionali.