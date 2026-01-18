Capezzone: coltelli e maranza, cittadini esasperati. Occhio all'ira dei miti

Foto: Il Tempo

Daniele Capezzone 18 gennaio 2026

Dall’inizio dell’anno in Italia i media hanno dato conto di sei omicidi: di questi, tre (La Spezia, Rozzano, Bologna) sono stati commessi da stranieri. Poi, è sufficiente scambiare due parole con poliziotti e carabinieri per sentirsi raccontare che ormai gli interventi causati da italiani sono, nella maggior parte dei casi, banali liti domestiche; tutto il resto (violenze con coltelli che vanno e vengono) nasce sempre più regolarmente da stranieri o da soggetti di seconda generazione, salvo rare eccezioni come ieri a Sora. Ancora: dalle nostre parti, è diventato difficile eseguire arresti e perfino controlli. In America, quando arriva una pattuglia, le discussioni finiscono: mani dietro la schiena e via. In Italia, quando arriva una pattuglia, le discussioni iniziano con gruppi organizzati che insultano e non di rado aggrediscono i nostri agenti. Questo andazzo deve finire. Altrimenti, nel «pendolo» che regola le vicende umane, si passerà da un estremo all’altro, e non saranno pochi i cittadini che chiederanno interventi sul modello Trump, tipo le milizie «Ice».

In America è andata così: per anni, follemente, i democratici hanno difeso (e con i loro sindaci perfino fiancheggiato) le rivolte violente, hanno addirittura sostenuto campagne («defund the police») per togliere risorse alla polizia. Risultato? Crimine ai massimi, cittadini esasperati, e richiesta di misure fortissime, forse anche troppo. Qui da noi il governo, con il ministro Piantedosi, ha annunciato questa settimana provvedimenti che vanno nella direzione giusta. Se la sinistra non ha perso la testa, dovrebbe convergere. E invece no: i compagni scherzano col fuoco. Un loro ottimo Ministro degli Interni, Marco Minniti, nel 2017, quando si trovò a fronteggiare l’immigrazione lasciata fuori controllo dai governi della sua stessa parte, disse acutamente: «Ho temuto per la tenuta democratica del Paese». Aveva ragione. Ma a sinistra non si rendono conto di cosa possa significare l’ira dei miti, delle persone normali che hanno paura di entrare in una metro, di passeggiare la sera, o di tornare sereni a casa.