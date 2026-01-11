M5S e Ranucci frignano, poi ci sono gli eroi di Teheran che ci commuovono

Daniele Capezzone 11 gennaio 2026 a

a

a

Ma guarda questi grillini: prima ci hanno fracassato i neuroni con la trasparenza, ma ora (abolita la povertà: la loro, s’intende) si sono fatti reticenti e smemorati. Gli chiedi dei rapporti con Hannoun, e loro minacciano querele. Gli chiedi della gestione Covid, tra divieti illiberali e mega acquisti pubblici (pure di materiali cinesi non a norma), e loro svicolano. Gli chiedi del dossieraggio-Striano, e loro fanno i pazzi, mentre l’onorevole Cafiero de Raho siede comodo in Commissione Antimafia pure se era il Procuratore sotto cui avvennero ifattacci. E infine gli chiedi della storiaccia Bellavia-Report, e vanno in crisi isterica.

Immagina a parti invertite, se un consulente di più procure fosse stato un collaboratore de Il Tempo, e costui risultasse accusato di aver compilato dossier su persone non indagate. In quel caso, si sarebbero appesi ai lampadari urlando come Tarzan. Invece stavolta dormono. Anzi, l’altro ieri hanno aggredito me e il Tempo, e ieri hanno pensato bene di chiedere l’epurazione di Tommaso Cerno dalla Rai. Poi c’è Sigfrido Ranucci che straparla di una nostra "macchina del fango". Verrebbe da dire che forse se ne intende. O probabilmente è un po’ nervoso, perché comincia a emergere qualcosa del “metodo Report”.

Passiamo ai veri eroi, e cioè agli iraniani in lotta contro gli ayatollah. Il regime ha procurato un blackout che serve a coprire la repressione, sulla quale arrivano immagini sconvolgenti (il canale Telegram “Israele senza filtri” ha raccolto video di impressionante violenza). Contro la ferocia dei turbanti, Elon Musk ha attivato Internet tramite Starlink, consentendo al popolo iraniano di far sapere al mondo cosa accade: il coraggio di chi vuole abbattere il regime, e la ferocia sadica degli ayatollah.

Chiunque abbia il cuore al posto giusto sa quale sia la parte da sostenere. Il nostro giornale, da settimane e purtroppo da solo, tiene il tema fisso in prima pagina. Se cala il silenzio, se l’opinione pubblica internazionale non verrà informata e mobilitata, sarà un massacro. Forse l’ultimo da parte di un regime alle corde, ma pur sempre un’orribile macelleria. È doveroso cercare di impedirlo.