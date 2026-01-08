Avviso ai naviganti. Sulla sicurezza si vince o si perde

Foto: Il Tempo

Daniele Capezzone 08 gennaio 2026 a

a

a

Premessa doverosa: è molto più facile esprimere valutazioni qui che cambiare davvero le cose. Chi scrive conosce e rispetta la fatica della politica, a volte spossante, e di tanto in tanto con tempi dilatatissimi tra la (buona) volontà di un decisore e la (assai meno buona) trafila burocratica per arrivare al traguardo. Quindi miguarderò bene dal fare il maestrino col dito alzato.



Tuttavia mi pare di cogliere qua e là una certa sottovalutazione dell’emergenza sicurezza. Il dato non ha ovviamente valore scientifico: ma, su dieci persone che mi scrivono o mi fermano per strada, sette lo fanno per dirmi che sono impaurite (e incazzate) proprio sulla sicurezza. Possibile che, nei palazzi, non si senta l’aria che tira?

La sinistra, su questo, è indifendibile.Ha ululato contro il decreto sicurezza, e anzi ha organizzato piazzate e scenate come se si fosse stati alla vigilia di un nuovo fascismo o all’insediamento di una «junta» sudamericana. Di più: da anni, i migliori cervelli della sinistra si presentano in tv per negare l’esistenza del problema (è tutta «percezione», dicono), per sostenere una linea di accoglienza senza limiti, per contestare il legame (certificato dalle cifre) tra clandestini e reati. E adesso, con questo pedigree, vorrebbero impartirci una lezioncina? O, come fa comicamente il sindaco di Bologna, vorrebbero scaricare il problema sulle Ferrovie? Suvvia.

Ma il problema - su tutt’altra base - riguarda anche il centrodestra, come spiega molto bene oggi il nostro vicedirettore Alessio Gallicola. Le misure adottate sono giuste, edèdienormeimportanza il successo in Ue sulla lista unica dei «paesi sicuri» ai fini del rimpatrio dei clandestini. E però occorre fare di più e farlo più velocemente. Proprio gli elettori di centrodestra lo chiedono, anzi lo reclamano.



Ps Resta un quesito per la magistratura. Il croato con precedenti, poi presunto assassino del capotreno, stava a spasso. Gianni Alemanno, invece, sta in carcere da un anno. Tutto normale?