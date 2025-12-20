Afuera, companeros di Spin Time pagare un affitto non è "fascismo"

Daniele Capezzone 20 dicembre 2025 a

L’avevamo promesso ieri, pubblicando l’elenco dei primi 27 immobili da liberare a Roma, che non avremmo mollato la presa.

Diciamolo chiaramente: ogni giorno che passa senza che si proceda allo sgombero è un giorno perso, oltre che uno schiaffo in faccia alle persone per bene.

Già è insopportabile l’illegalità generale e diffusa: a Roma circa 10mila case pubbliche risultano occupate abusivamente, e 16mila persone stanno malinconicamente dietro in graduatoria, forse «colpevoli» di comportarsi bene e di non essere né prepotenti né violente.

Ma quando poi si aggiunge un elemento di sfregio politico, o di violenza praticata, la cosa diventa oscena. E così oggi vi raccontiamo il caso Spin Time: come avvenne l’occupazione 12 anni fa, l’incredibile illegalità di ciò che accade da quelle parti, più l’amorevole assistenza politica dei compagni della sinistra, che vanno lì a tenere dibattiti, eventi e perfino primarie.

Ecco perché chiediamo al Viminale, dopo la grande operazione voluta dal ministro Piantedosi l’altro giorno a Torino, di prevedere una raffica di sgomberi pure a Roma, superando l’ostruzionismo del Comune.

Ogni volta che uno sgombero si profila anche solo lontanamente all’orizzonte, i compagni di ogni ordine e grado arrivano puntualissimi a dire che no, che non si può, che c’è una motivazione «sociale», che c’è una «fragilità».

Dopo di che, in fila per sei col resto di due, parte la sfilata degli intellettuali, dei giornalisti, degli artisti, pure loro col cuore spezzato e il ciglio inumidito.

E noi? A noi, dopo tutta questa colata di lacrimoni e scuse, restano due sole domandine. La prima: cari compagni, ma pagare un affitto regolare sarebbe per caso una cosa «fascista»? Sporcherebbe il vostro curriculum?

La seconda: se c’è tutta questa commovente ondata di solidarietà, dagli onorevoli ai testimonial sparsi e spersi, perché i soldi per un affitto non li si chiedono a loro?