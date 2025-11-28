Se le primarie di fanno ad Atreju

Foto: X Cerno

Tommaso Cerno 28 novembre 2025 a

a

a

Nell'Italia dove lo sport nazionale non è il tennis ma il tiro alla Meloni capita purechenell'ossessione di trovare il centro del campo i leader di Pd e M5s, EllySchlein e Giuseppe Conte,provino a mettere in scena le primarie di coalizionenella trasferta di Atreju. Non amandosi fra lorodevono trovare a casa delnemico terzo la gravitas politica per dare un senso all'unica sfida realeche ilcentrosinistra sta lanciando all'Italia.Che non è l'alternativa di governo ma l'alternativa di opposizione. Si tratta discegliere il leader del campo largo fra un Pd che ritiene naturale che sia Schleine Conte che ritiene naturale guidare lacoalizione che lo vide premier. Peccatoche senza Giorgia Meloni nessuno se li filerebbe. Perchédell'ennesimo screzioa sinistra abbiamo tutte piene le tasche. Ed ecco che Atreju, e l'invito di Fdiallafesta del partito diventato l'appuntamento clou della politica a fine anno,trasformano il palcoin un gazebo. E si tira per la giacca la premier Meloniinventandosi l'idea di un duello, per poi direche è lei e non volerlo, con l'unicoscopo di alimentare lo scontro a sinistra su chi sia il capo.