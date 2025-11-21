A.A.Allah Cercasi casa a sinistra

Foto: Il Tempo

Qui a cercar casa si fa peccato, ma si ha quasi sempre ragione. Parafrasando (con le scuse di cattolico pur non praticante) Giulio Andreotti, mentre Il Tempo racconta da mesi come l’islamismo radicale, in una specie di transustanziazione, si faccia giorno per giorno più politico, nell’indifferenza generale, fra le fantasiose ricostruzioni della cena del golpe e delle mire per il Quirinale che vengono da sinistra, sono nati in Italia un partito islamico e un leader «spirituale» di nome Mohammad Hannoun.

Immobiliare di Allah: Hannoun in versione Salis lancia il suo "piano casa"

L’ex paladino dei ProPal, ora che di Gaza non parla più nessuno, fra una fatwa e una minaccia a chi osa discutere la sua coranica sapienza, si mette a parlare di una specie di piano Fanfani per i suoi - immagino- compagni di fede. Una specie di Salis in versione muslim che lascia intendere che il partito nato a Roma e che punta al Campidoglio non è un progetto isolato ma vedrà presto altri adepti in altre città. Sotto l’ombrello della famosa associazione dei palestinesi d’Italia e del suo leader vicino (per idee e non solo) al regime di Hamas. Ma la vera casa che cercano è la sinistra. E le porte sono già aperte.