Alla sinistra mancava solo l'auto-golpe

Tommaso Cerno

20 novembre 2025

L'ultima invenzione del Pd è l’auto-golpe. Perché la mail che apre il caso Quirinale fa più male a Elly Schlein che a Giorgia Meloni. Così come prima il falso stupore per la richiesta di chiarimenti da parte di Fratelli d’Italia al Colle, poi l’assurdità pronunciata dalla segretaria dem ieri sera quando ha immaginato che «la destra veda complotti dappertutto». La destra non vede nessun complotto, ma semplicemente fotografa ciò che è avvenuto. Un consigliere di alto rango che lavora al fianco di Sergio Mattarella ha detto a una cena con molte persone, di natura politica, che meglio sarebbe riuscire a non votare alle prossime elezioni con questo governo e di fatto reintrodurre il sistema già utilizzato dal Partito democratico negli ultimi diciott’anni per governare senza vincere. Lo scossone, il ribaltone, insomma tutte le cose di cui l’Italia ha piene le scatole e che sono l’unica formula elettorale che finora i democratici abbiano messo in campo. È quello che pensa tale Garofani, per cui presto si dimetterà, in un modo o in un altro. È quello che pensano tutti i dirigenti del Pd. Se oltre a pensarlo anche lo dicono significa che ritengono la segretaria Schlein incapace di guidare la sinistra a una vittoria elettorale. In pratica dicono che non vive nella realtà. Ed è talmente vero che lei, anziché indignarsi, difendere Giorgia Meloni perché oggi a me domani a te, accusa la maggioranza di immaginare ciò che invece è messo nero su bianco. E alla fine metterà in difficoltà, oltre al Colle, il Nazareno tutto.