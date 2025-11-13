Via al tour del partito islamista

Foto: X Cerno

Tommaso Cerno 13 novembre 2025

Se perfino il giudice Borsellino, martire dello Stato, viene trasformato in una fake news referendaria per tirare acqua al proprio mulino alla faccia della vera lotta antimafia e della Costituzione che affida ai cittadini l’ultima parola sulla riforma della giustizia, figuriamoci se ascolteremo mai una parola di verità sui rapporti fra la sinistra italiana, Mohammad Hannoun e, per suo tramite, la propaganda di Hamas. Se fino ad oggi poteva essere davvero una scelta da parte di M5s e Avs quella di restare in silenzio di fronte all’imbarazzo di trovarsi sullo stesso palco con l’uomo considerato più vicino al regime di Gaza in Italia, perché prima degli orrori di questa guerra essere un ProPal voleva dire tutto e niente, continuare a tacere, querelare i giornali come Il Tempo che hanno documentato tali legami e stare zitti di fronte alle intimidazioni che riceviamo ogni giorno significa qualcosa di più. Significa che quel legame esiste e non si può che confermare. A dimostrarlo arriva addirittura un tour elettorale per il partito islamista dove il nome del presidente dei palestinesi italiani fa da testimonial ai due principali alleati del Pd. E questa non è una fake news né un taglia e cuci modello Bbc.