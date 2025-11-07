L'insostenibile leggerezza della verità. L'editoriale di Cerno

Foto: Il Tempo

Tommaso Cerno 07 novembre 2025

Senza scomodare Milan Kundera, l’insostenibile leggerezza dell’essere un italiano qualunque, che non capisce troppo di economia, si disinteressa di sanità, non crede ai magistrati ma neanche troppo ai giornalisti eroi privi di macchie e tanto meno ai politici che non si innamorano delle poltrone. Ed ecco che a sinistra scopriamo che ai tempi del Covid e dell’emergenza nazionale che Conte e Speranza gestirono c’è più di qualche omissis. E finalmente una commissione ci comincia a dire che, come era ovvio, non tutte le scelte furono giuste o trasparenti.

Così come non sono trasparenti le famigerate liste pulite dei Cinquestelle, quelle dell’uno vale uno e bla bla bla. Basta guardare in Campania dove c’è un sacco di gente che a rigor di statuti e proclami Fico non dovrebbe sfiorare e invece li candida. E così è per la libertà di stampa. Non credo ai giornalisti eroi vittime del sistema come ama definirsi Ranucci, così come non credo al porto delle nebbie di Roma che vuole invece far luce su inchieste e scoop utili alla libertà di stampa. Insomma tre buone notizie per un italiano qualunque.