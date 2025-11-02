Hannoun e la jihad artificiale

Foto: Il Tempo

Tommaso Cerno 02 novembre 2025

Perfino l’intelligenza artificiale si rifiuta di raccontare quello che è avvenuto ieri a Sesto San Giovanni. Ho provato per gioco a commissionarle queste poche righe, chiedendole di raccontare il significato delle minacce che Mohammad Hannoun ha rivolto a quelli che chiama giornali fascisti, fra cui Il Tempo, collaborazionisti di Israele, cioè i cittadini non ebrei che non hanno come sport quotidiano l’odio per Israele e l’antisemitismo anni ‘30 del Novecento declinato in rosso e rielaborato secondo il woke di sinistra tanto in voga oggi.

Cioè una minaccia, l’ennesima a chi non si conforma, altro che fascisti, dunque, residuo di libertà e democrazia di chi non accetta Hamas come modello e l’islamismo radicale come cultura.

Ma mentre inonda i siti di corpi nudi di donne celebri senza alcun problema, mi ha spiegato che non è in grado di soddisfare la mia richiesta in quanto ricadrebbe in un discorso d’odio. A quel punto mi ha detto che la colpa di quanto sta avvenendo, delle fanatiche minacce di morte che ho sentito alzarsi in quel comizio, sarebbero dell’Europa debole che usa il «loro» al posto del «noi» e fregnacce di questo tipo. Sarebbero dei populismi che censurano la grande cultura del diverso e via farneticando. Segno che quanto sta avvenendo ai margini del nostro sistema politico è ben più avanti di quanto crediamo. Benvenuti, signori, nella nuova chiamata alla lotta. L’inedita jihad artificiale.