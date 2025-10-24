La nuova distrazione di (Ha)massa

Foto: X Cerno

Tommaso Cerno 24 ottobre 2025

Ringraziando l’anonimo centro islamista per l’ennesimo Corano inviato in regalo al nostro giornale, nell’impegno di continuare a leggerlo e ad approfondire la cultura del Profeta, segnaliamo un nuovo attaccante nel campo progressista: trattasi di Bassem, prossimo candidato alle regionali del Movimento 5 Stelle, distintosi nella tenzone come postatore seriale di immagini. Non che ci mancasse un’altra Fa rayed, ma ormai ol campo largo ci ha abituati. Il problema è che ci sorge il dubbio che lo facciano apposta. Cioè che esibiscano legami grotteschi con Hamas e il suo manifesto con il preciso intento di coprire quelli veri, così come si fa in Italia buttandola sul ridere.

Perché di fronte a tanta passione per Hitler, la distruzione di Israele, la fine degli ebrei - se tutto questo non fosse fatto apposta -verrebbe davvero da pensare che perfino Conte eFratoianni considerino Mohammad Hannoun un tipo qualunque. E invece l’idea che ci siamo fatti noi al Tempo è che la cavalcata anti israeliana della sinistra, con tutte queste nuove star da prima pagina, serva ad allontanare i sospetti sui legami, autentici stavolta, con Hamas.