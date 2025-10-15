I carabinieri morti e la vergogna di questi rompiPal

Foto: Il Tempo

Tommaso Cerno 15 ottobre 2025 a

Non c’erano dubbi che l’unico obiettivo di questi drappelli di rompiPal, ai quali della Palestina non frega nulla, è fare casino perfino nel giorno del lutto per i tre carabinieri morti e i 17 feriti dell’esplosione di Verona. Mentre Trump prova a fare la pace le vedove inconsolabili della Flotilla inutile e dei proclami filo islamisti e antisemiti con cui si cerca spazio nel dibattito riprovano ad accendere la guerriglia nelle nostre piazze. Il sogno di vedere uno stadio con le bandiere di Israele e Palestina, Italia e Stati Uniti ce l’hanno solo gli utopisti della democrazia. I due popoli e due Stati non interessano nè ad Hamas nè ai suoi supporter qui in Occidente.

La verità è che dopo la firma di Sharm el Sheikh la sinistra è spiazzata, Giuseppe Conte giocala sua partita per far dimenticare i pochi voti che ha e volare sui sondaggi che vedono Elly Schlein perfino più bassa di lui come leader del campo largo e, come diceva mia nonna, ogni lasciata è persa. Capita pure di sentire Elly gridare a Telemeloni contro Incoronata Boccia per le parole su Hamas ma tacere sugli scontri e sulla diretta Rai da Udine dove un giornalista parla di «eliminare Israele almeno sul campo».

Avete rotto le Pal.