Cerno: ecco perché ha ragione Mentana

Foto: Il Tempo

Tommaso Cerno 13 ottobre 2025 a

a

a

Enrico Mentana conosce troppo bene la lingua italiana, la politica, il clima d’odio che incendia l’Italia, lo scontro post ideologico che è perfino peggiore di quello ideologico che ha inghiottito il dibattito pubblico su Gaza per aver pronunciato quella parola, transumanza, per errore. Il problema è che ha ragione lui, anzi il riferimento da dizionario Zanichelli alle migrazioni stagionali degli animali al pascolo è perfino riduttivo rispetto alla denuncia che il direttore del Tg di La7 ha posto nel dibattito pubblico che si rifiuta di discuterla. Perché i palestinesi di Gaza, gli orrori di questi due anni di guerra, il tentativo di pace di Donald Trump ignorato dalla sinistra, lo spettacolo globale e propagandistico della Flotilla, la scomparsa degli ostaggi israeliani dal dibattito italiano hanno reso quelle persone non animali ma oggetti. Comparse di una narrazione che aveva come finalità le ragioni dei partiti e dei loro leader e non il loro destino. Quindi le pecore siamo noi, incapaci di dubbi, e ha fatto bene Mentana a ricordarcelo. Se c’è qualcuno che dovrebbe offendersi sono proprio gli animali.