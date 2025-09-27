Cerno: un bel vaffa a chi vuole intimidirci

Foto: Il Tempo

Tommaso Cerno 27 settembre 2025 a

Dopo essere stato definito fascista, omofobo, razzista è adesso la volta dell’epiteto sionista. Perché il mondo proPal, non quello in buonafede ma quello militante e guerreggiante, che mescola in piazza spranga e preghiera verso La Mecca (come ieri a Roma) è allergico alle domande e alle inchieste de Il Tempo. Loro che alle nostre richieste di informazioni non rispondono, preferendo l’insulto, la minaccia e finanche la fatwa, il tutto condito da richieste di soldi non so se per spirito capitalistico o rispetto della sura coranica sul risarcimento al Profeta da parte di un infedele, pretendono anche di vietarci le interviste a chi invece alle domande risponde. Come nel caso di Adì Karni primo sergente specializzato in ingegneria di combattimento a soli 22 anni che abbiamo ascoltato insieme ad altri testimoni oculari del conflitto, anche palestinesi, in vista di uno speciale sul 7 ottobre. Sempre che in Italia qualcuno si ricordi cos’è, presi come siamo a difendere Hamas e condannare gli ebrei. Bene, per i democraticissimi Islamisti de noantri tale intervista è prova provata di sionismo e islamofobia. Tanto da ingaggiare una tempesta di odio verso il nostro giornale su social e siti web per mano dei soliti influencer sfruttati dal regime per intimidire chi osa criticarli.