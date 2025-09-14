Cerno: Hamas suona il requiem della sinistra

Tommaso Cerno 14 settembre 2025 a

Non solo si spara in nome dell’antifascismo uccidendo la libertà di parola, si trasforma Bella Ciao in un requiem della democrazia, si sentono blaterare quei tromboni che ci hanno spacciato per intellettuali di sinistra inneggiare in favore del cecchino che ha sparato a Charlie Kirk. E questo perché mentre gli italiani per fortuna sono rimasti quello che erano, gente che lavora, paga le tasse e sa distinguere i cretini quando li vede, questi signori ci hanno creduto davvero alla supremazia morale della sinistra, hanno pensato di essere dotti, di avere capito tutto, mentre hanno mandato il loro pensiero politico e, quel che è peggio, il Paese al disastro.

Flotilla ci querela ma i Ros acquisiscono l'inchiesta de Il Tempo sui legami con Hamas

Oggi stanno con Hamas, vittime della propaganda globale del terrorismo palestinese. Difendono quell’Islam radicale che vuole togliere ai loro figli la libertà che gli avevano dato i loro padri. Infiammano le piazze italiane. E poi danno la colpa a un democristiano come Trump della violenza scatenata da gente capace di uccidere in nome di Allah. Ringrazio chi ci ha dato solidarietà per le minacce, le querele e le intimidazioni di questi loschi figuri. E ringrazio anche il silenzio di Schlein e Conte. Perché dimostra che abbiamo ragione noi.