La sinistra della lampada di Ellydino

Tommaso Cerno 07 settembre 2025 a

Siccome ci spiegano che avrebbero la ricetta per tutti i mali dell’Italia, per la pace nel mondo, per i bimbi di Gaza, per il futuro dell’America, per l’Ucraina di Zelensky e via discorrendo, la sinistra deve avercela proprio una lampada di Ellydino.

Strofina strofina il genio progressista ci mostra come in un miraggio il Paese che ha in mente. Dev’essere fatto di scioperi continui senza una precisa ragione, di case occupate anziché prese in affitto o acquistate, in modo da non dare fiato ai conti correnti dei ricconi, ma già che ci siamo nelle case degli italiani qualunque (quelli che i mutui li pagano pur con fatica) ci mettiamo qualche immigrato clandestino gratis per metterci a posto la coscienza, una specie di ostello antifascista tanto per dare qualche milione alle cooperative che organizzano il tutto.

Invece sulle Tesla e negli appartamenti in centro dei leader politici, sarò io che penso male, l’unica straniera resterà la colf, magari messa in regola. E nel quartiere l’immancabile moschea abusiva. No so quanti desideri mi restano ma credo che questo Ellydino dovrebbe farsi aggiustare la lampada.