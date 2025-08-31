E 'sto tizio è l'Islam moderato

Tommaso Cerno 31 agosto 2025 a

a

a

Cari lettori de Il Tempo, il signore che vedete ritratto sulla nostra prima pagina si professa dalla sua conversione ormai datata decenni l’Islam moderato. E penso che ognuno di voi affezionati alla nostra testata che ha 80 anni di storia possa riconoscersi nel prodotto che l’Imam o ex Imam Hamza Roberto Piccardo intende eliminare tirando lo sciacquone.

Eppure non sta mentendo: questo signore è l’Islam più moderato, nel senso che i suoi insulti a un giornale libero, che non gli piacerà, al quale nessuno dei suoi confratelli musulmani di ogni ordine e grado ha mandato altro che insulti (perché smentite non ne possono mandare n quanto l’inchiesta che stiamo conducendo è documentata dalla prima all’ultima parola) sono il volto più autentico di ciò che è diventato in Italia quell’Islam che ha perso da tempo i connotati della religione e della spiritualità enorme che aveva per affidarsi a uomini che hanno obiettivi politici (non dico donne e non serve che vi spieghi il motivo), allearsi con una parte della sinistra sempre più ampia e costruire le basi di una propaganda islamista. Contro cui noi resisteremo.