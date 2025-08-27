Cerno: timeo Danaos et Corano ferentes

Tommaso Cerno 27 agosto 2025 a

Ieri mattina mi è giunto in redazione un dono. Proviene da un’associazione islamica di Imperia, almeno stando al timbro sulla busta. Si tratta di una copia del Corano nella traduzione di Hamza Piccardo, nativo proprio di Imperia, attivista islamista, traduttore in italiano del libro sacro di Maometto. Ringrazio per il regalo, di cui non avevo bisogno ma farò tesoro, ma pongo una domanda agli ignoti donatori (si fa per dire). Perché un dono così sacro per voi proprio dalla città dello storico leader dell’Ucoii che Il Tempo in questi giorni ha tirato in ballo nella sua inchiesta sui rapporti fra Hamas e Italia, se poi dal sito La Luce degli stessi Piccardo l’Imam di Torino lancia accuse contro il nostro giornale chiamandoci islamofobi.

La destra chiede chiarezza sul ruolo di Hannoun, la sinistra continua a tacere

E ormai quotidianamente vengono inviati al mondo islamista appelli contro il nostro libero lavoro di giornalisti in un Paese laico (anche qui si fa per dire)? Insomma timeo Danaos et Corano ferentes, così come preferirei avere da quel mondo risposte sulle frequentazioni dei vertici delle loro comunità. Le stesse che non vengono dai leader di Pd, M5S e Avs.