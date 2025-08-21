Tommaso Cerno: l'avvertimento di Hannoun a Il Tempo

Tommaso Cerno 21 agosto 2025 a

Ieri l’Ansa ha battuto un’agenzia. Si spiegava che l’associazione dei palestinesi in Italia esprimeva preoccupazione per «offensive mediatiche contro i pro Pal». Il riferimento è a Il Tempo e all’inchiesta che da settimane sta facendo emergere con prove documentali e fotografiche i legami fra Hamas e la politica italiana, attraverso personaggi che svolgono ruoli all’interno delle comunità islamiche. L’associazione in questione, guidata proprio da Mohammad Hannoun, ritenuto a livello internazionale il legame più stretto fra il nostro Paese e il regime terroristico di Gaza, definiva la nostra inchiesta giornalistica «terrorismo intellettuale».

Hannoun e l'amico Pedullà, nuovo attacco a Il Tempo: "Terrorismo intellettuale". Ma noi non ci fermiamo

Non mi aspetto certo solidarietà dall’ordine dei giornalisti e dal sindacato, ho troppi anni di mestiere per farlo, ma almeno la precisazione che Hannoun sta parlando attraverso la sua stessa struttura, quella che compone proprio l’arcipelago di gruppi e gruppuscoli vicini ad Hamas. E li invita «a contrastare le campagne diffuse dall’informazione distorta». E aggiunge: «finché non sarà raggiunta la vittoria». La vittoria di Hamas, s’intende. Noi saremo dall’altra parte a combattere per la democrazia e la libertà di stampa.