Vademecum per dem pro Hamas

Ci sono tre regole per essere un perfetto dem pro Hamas. La prima è confondere la Palestina, i palestinesi e la loro sacra battaglia per uno Stato libero e indipendente con il regime terroristico militare che sfrutta la annoiata sonnolenza dell’Occidente in crisi per fingere di voler liberare il proprio popolo e dargli giustizia. E invece vuole solo eliminare Israele dal mappamondo.

L'imam Hannoun nel centro che "sponsorizza" l'Ucoii. Espunta Di Battista

La seconda regola è attaccare Il Tempo perché fa un’inchiesta che porta alla luce ifiancheggiatori di Hamas in Italia e scopre che, non so se consciamente o no, Pd, M5S e Avs hanno legami politici con tali soggetti. Esistono fotografie, incontri pubblici, strette di mano con personaggi che hanno inneggiato al 7 ottobre e ai leader del terrorismo internazionale. Per una democrazia qualcosa di vergognoso. Terza regola non rispondere alla domanda che pone il giornale e ormai pone anche la stampa americana e israeliana, oltre che la maggioranza di governo: Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli ci dite perché non spiegate che legami ha la sinistra italiana con lorsignori e con i loro capi?