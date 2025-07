Dopo Ilaria Salis e Soumahoro c'è lady Onu

Tommaso Cerno 31 luglio 2025 a

a

a

Nella gran parata dei super testimonial della sinistra che cadono come birilli dopo pochi mesi di celebrità entra a pieno titolo la nuova diva pro Pal che sbanca nei locali anarco-Hamas-leoncavallini. Francesca Albanese è pronta alla discesa in campo in compagnia di attivisti pro Hamas e mercanzia varia, segnando la fine dell’era dell’ultima grande vedette di Avs, quell’Ilaria Salis strappata con l’immunità e la poltrona all’Europarlamento dal suo processo a Bruxelles dove presto rischia di tornare per sopraggiunti limiti di protezione politica.

Albanese alla Camera scatta un selfie col palestinese filo Hamas

Di Soumahoro, l’antesignano dell’epoca pauperista di Bonelli e Fratoianni, non si ricordano nemmeno loro. Attenti però strana coppia di Avs impegnata fra Tesla e soffiate per fare arrestare Tizio o Caio quando vi comoda perché il più furbo del campo largo, Giuseppe Conte, che sta facendo nera la rossa Elly Schlein insinuandosi fra avvisi di garanzia e manette sonanti alla vigilia della riforma Nordio, stavolta potrebbe fregarvi. E prendersi lady Onu. Sarebbe perfino al primo mandato.